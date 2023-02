Centro studi, l’eredità inaspettata Schickling dona l’archivio privato

Il Centro studi Giacomo Puccini a breve erediterà un’importante, unica e preziosa raccolta di materiale riguardante il Maestro. Si tratta di documenti, partiture e pubblicazioni pucciniane, possedute dall’insigne musicologo nonché socio fondatore del Centro studi, Dieter Schickling, venuto a mancare lo scorso mese di gennaio. Non aveva lasciato niente di scritto, ma si era premurato di raccomandare questo suo desiderio alla figlia Katarina (nella foto in alto a destra), la quale, in occasione dei recenti funerali tenutisi a Stoccarda, ha comunicato questa inattesa volontà del padre ai soci del Centro studi, presenti alle esequie. Un lascito di rilevante importanza storico-documentale, che attraverso questo gesto si trasforma in un dono prezioso per la città di Lucca e per il Centro studi Giacomo Puccini che, perfezionato l’iter legale relativo alla donazione, potrà contare su un arricchimento di notevole caratura. "Siamo rimasti senza parole - commenta a caldo la professoressa Gabriella Biagi Ravenni - dopo aver appreso la volontà dell’amico Dieter; la figlia si è resa disponibile a dare seguito alla sua volontà, pertanto, adesso, dovremo eseguire i passaggi previsti in questi casi; abbiamo contezza - prosegue la musicologa lucchese - dell’enorme valore di quanto il nostro Centro avrà nella disponibilità, e siamo emozionati...