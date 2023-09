Cento anni in “volo“ Futurismo di Bonetti e spazio ai “Games“ con speciali sessioni

Ricchissimo fine settimana di eventi alla Mostra itinerante allestita per un mese intero (fino al 30 settembre) in occasione del Centenario della nascita dell’Aeronautica Militare all’interno della Cavallerizza di piazzale Verdi a Lucca, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, il Comitato promotore e lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare.

Si inizia venerdì alle 17, con la Performance teatrale sul volo di Samuele Bonanni, a cura dell’Associazione Teatrale Guarnieri in collaborazione con l’Archivio Storico del Comune e a seguire, alle 17.30, con la presentazione del libro “Le ali di d’Annunzio”, con l’autore Daniele Dell’Orco. La sera, alle 21, al Teatro del Giglio si terrà il concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare. I ticket gratuiti per assistere al concerto saranno distribuiti dalla Biglietteria del teatro a partire da stamani alle 10.30. Sabato e domenica poi, sempre negli spazi della Cavallerizza, per le Giornate sull’Aeronautica e i Games, Lucca Crea metterà a disposizione l’esperienza di Lucca Comics & Games per realizzare coinvolgenti sessioni di gioco libero e incontri a tema “Aviazione”, con ospiti come Andrea Angiolino, autore di giochi come “Wings fo Glory” ed “S.55“ di prossima uscita e Max Pinucci, autore di “Airships” ed editore di “S.55”. Sabato 9, nel pomeriggio alle 16, sempre alla Cavallerizza sarà inoltre inaugurata la mostra di aeropittura dedicata a Uberto Bonetti. L’autore (Viareggio, 1909 – 1993) è stato un pittore, grafico e designer che ha iniziato i suoi studi artistici a Lucca, nel 1922, e che si è avvicinato, attraverso l’esperienza aviatoria, alle ricerche avanguardistiche, aderendo alla seconda ondata del Futurismo: l’Aerofuturismo. In mostra alla Cavallerizza (9-17 settembre) potranno essere ammirate 24 opere, fra cui una serie di aeroviste di città e paesaggi e bozzetti, il tutto messo a disposizione dalla figlia Adriana Bonetti e dalla Galleria Vico Spinola di Arteelite di Savona. Ed è proprio a Bonetti che sarà dedicata la prima conferenza del fine settimana, lo stesso sabato alle 17, con interventi della figlia dell’artista e di Enrico Bittoto.

L.S.