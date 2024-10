Censimento apicoltori . Gli alveari vanno indicati entro il 31 dicembre

Come ogni anno tutti gli apicoltori, comprese le attività a conduzione familiare, devono comunicare ai Servizi veterinari dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, nel periodo tra il 1° novembre e il 31 dicembre, il numero di alveari posseduti e le loro postazioni sul territorio regionale e nazionale. La comunicazione deve essere fatta alla sede Asl in cui l’apicoltore ha la propria residenza o dove ha sede legale l’impresa apistica utilizzando il modello che è richied ibile:per la Piana di Lucca ai Servizi veterinari in Piazza Aldo Moro a Capannori o scrivendo a [email protected].