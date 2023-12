Celli, chef dei divi di Hollywood. Premiato come Eccellenza Italiana Paolo Celli, chef montecarlese, riceve il premio dedicato alle Eccellenze Italiane, patrocinato da 11 Ministeri. Ha lavorato per star come Sinatra, Brando, Taylor, Callas e Bardot. Emozionato, ringrazia per il riconoscimento dopo 70 anni di lavoro.