Celebrato il Santo Patrono. E festa speciale per i 100 anni dell’ex vigile Dino Bandoni

Una giornata molto particolare è quella che ha riguardato ieri la Polizia Municipale di Lucca. Sia perché al mattino si è svolta la celebrazione del Santo Patrono, ma anche perché è stato festeggiato un ex agente della Municipale che ha raggiunto un invidiabile traguardo: i cento anni. E proprio per dimostrare la vicinanza dell’intero Corpo della Polizia Municipale, una delegazione, il Comandante ed il sindaco di Lucca Mario Pardini, hanno voluto fargli gli auguri di persona.

Ma riavvolgiamo il nastro. Come detto, al mattino, si è svolta nella basilica di San Paolino una messa nella ricorrenza della festa di San Sebastiano martire, patrono della Polizia Municipale. A celebrarla, don Piero Ciardella. Oltre agli agenti della Municipale erano presenti il sindaco Mario Pardini, il capo di gabinetto Beniamino Placido e il Comandante Maurizio Prina. Dopo la celebrazione il sindaco Pardini e il comandante Prina si sono recati a visitare l’agente della Polizia Municipale in pensione Dino Bandoni che proprio ieri ha festeggiato 100 anni. Entrato in servizio a venti anni nel settembre del 1944 Dino Bandoni ha svolto la sua attività sempre nella Polizia Municipale di Lucca dalla quale si è congedato nel 1982 per il pensionamento.

"E’ stato un piacere andare a fare gli auguri all’ex vigile urbano Dino Bandoni - scrive il sindaco Mario Pardini sul suo profilo Facebook - . Buon compleanno a nome di tutti a Dino, che ringrazio anche per aver prestato il suo servizio alla città in Polizia Municipale". E tanti auguri giungano anche da La Nazione.