Cefa Basket Amatori Castelnuovo: Promozione in A1 dopo una stagione da record

Il Cefa Basket Amatori Castelnuovo è tornato in A1. Venti vittorie in 22 gare, zero sconfitte casalinghe, numeri di un ruolino di marcia da record. Si può sintetizzare così il cammino del Cefa Basket Amatori che ha dominato prima il girone Nord della serie A2 Uisp e poi ha portato a compimento il campionato vincendo i playoff. Tiratissima la gara 3 della finale contro i Libici Livorno con il successo arrivato per 49 a 47 al termine di una partita molto equilibrata.

Palazzetto dello Sport di Castelnuovo con tribune piene, anche grazie a una buona rappresentanza degli ospiti, e Cefa che ha coronato la vittoria del campionato che vale la promozione in serie A1. La squadra Amatori, al suo 27esimo campionato consecutivo nella Uisp, ha iniziato la stagione senza grandi aspettative, ma strada facendo sono arrivate vittorie su vittorie che hanno fatto salire l’attesa per i playoff. Nella regular season, 17 successi in 18 gare con una sola sconfitta, a Forte dei Marmi dopo la sosta natalizia. Due successi su due contro i secondi della classe, i lucchesi di Pisces, bottino pieno anche contro Pisa Alive, terza forza del torneo, e La Scepre Ghezzano, ultima squadra a qualificarsi per i playoff. Nella semifinale, il Cefa ha trovato Volterra.

Una sfida difficile, non solo per la logistica, che ha visto la squadra gialloblù vincere sia in casa che in trasferta e qualificarsi per la finale contro i Libici di Livorno. Le prime due partite si sono chiuse con lo stesso punteggio ma a parti invertite: 66-61 per il Cefa a Castelnuovo, 66-61 per i Libici a Livorno. Nella decisiva gara 3, la squadra garfagnina ha messo il naso avanti nel secondo quarto e ha raggiunto anche un massimo vantaggio di 14 punti, salvo poi subire il rientro degli ospiti fino a un finale punto a punto che ha premiato comunque il Cefa e fatto iniziare la festa in casa giallonera. Nella formazione ci sono elementi che fanno parte del gruppo dal lontano ottobre 1997, quando l’avventura Amatori è iniziata come il capitano Luca Dini, oltre 600 presenze, il presidente-giocatore David Biagioni, l’allenatore-giocatore Massimo Suffredini. Assieme a loro completano il nucleo storico il bomber Andrea Biagioni, decisivo in gara 3 con 18 punti, Michele Rocchiccioli e Michele Giuntini. Negli anni si sono uniti giocatori importanti come Massimiliano Lana e Davide Bonini, entrambi con un trascorso nella prima squadra del Cefa, Davide Carli e elementi che hanno ringiovanito il roster come Andrea De Lucia, Matteo Ferrando, Jacopo Bonini, Manuel Tamagnini e Dennis Castiglioni. Infine in estate erano arrivati rinforzi importanti e decisivi quali Simone Angelini, dopo che il Cefa non ha allestito la squadra in Prima Divisione, e Davide Pozzi che di quella squadra è stato per anni capitano. Adesso la squadra sarà impegnata nella Coppa Primavera.

Dino Magistrelli