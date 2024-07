C’è chi invece dice “no“ e vuole restare dov’è

C’è chi vuole trasferirsi tornando ai “santi vecchi“ – ed è il caso del Mercato ambulante Don Baroni pronto in qualunque momento a rientrare in centro, in via Bacchettoni – e chi invece vorrebbe semplicemente restare dov’è. Non chiedono nulla di più, infatti, i titolari concessionari delle fiere tradizionali di piazza Napoleone che qui (fino al 2032) avrebbero diritto di esporre per 63 giorni all’anno. Il braccio di ferro fino ad oggi ha segnato l’uno a zero per il Comune, che ha disposto il trasloco dei banchi in piazza San Francesco. Ma per gli operatori, pronti a tutto ma non a trasferirsi in un’area che non sarebbe favorevole agli affari, appare ora un barlume di speranza. “Abbiamo avuto notizia che l’assessore Granucci ci convocherà nei prossimi giorni – fa sapere Alessandro Minutella a nome dei gestori dei banchi di piazza Napoleone –. Questo ci regala una qualche vaga speranza che ci auguriamo non venga delusa. Non sappiamo perchè l’assessore intenda convocarci. Possiamo solo sperare che, magari, possa essere accolta la nostra disponibilità a investire su nuove strutture, miglioramenti estetici, anche qualitativi delle merci in vendita e di altri accorgimenti necessari sempre ovviamente che questo investimento possa avere una prospettiva commerciale di lunga durata“. La domanda: se il prossimo anno il mercato Don Baroni dovesse tornare ai Bacchettoni, ne potrebbero giovare i banchi in San Francesco? “Francamente il mercato Don Baroni a noi non porta e non porterebbe via niente – dice Minutella –. Loro contano soprattutto sugli abitanti che ci vanno di proposito nelle due mezze giornate a settimana. Noi, in piazza Napoleone, siamo un mercato che vive grazie al passaggio ’casuale’ di cittadini e turisti. La partita loro è svincolata dalla nostra e viceversa. In ogni modo fa piacere che l’amministrazione comunale dimostri apertura e ci abbia richiesto un nuovo incontro“.

Intanto gli operatori del mercato torneranno nuovamente in piazza Napoleone dal 13 al 29 settembre. I “guai“ eventualmente, salvo l’atteso dietrofront dell’amministrazione, saranno per l’appuntamento di Natale. Ma contro il trasferimento oltre al no degli operatori c’è quello di 400 cittadini che hanno firmato la petizione.

