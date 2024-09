Cavalleria rusticana, il bis. Successo e due repliche

E’ stato un bel successo di pubblico la prima dello spettacolo “Cavalleria Rusticana”, andato in scena domenica 1 settembre all’auditorium del Suffragio. L’opera in un atto in forma scenica, a cura dell’associazione culturale Arte Infinita, è stata seguita da 150 spettatori, fra i quali il critico Fulvio Venturi che è rimasto piacevolmente sorpreso e ha scritto: “ (…) in campo con la musica sono scese le lodevolissime doti di passione e buona volontà. Il maestro Mauro Fabbri ha diretto un ensemble di buoni musicisti che suonava a “parti reali” con l’integrazione di pianoforte e tastier, in palcoscenico ha agito con valore il coro dell’associazione medesima. Grande slancio fra i solisti con il cuore di Tatiana Leksy (Santuzza), l’esperienza di Massimo Naccarato (Compar Alfio), l’avvenenza di Martina Barreca (Lola) e la particolare timbrica di Sofia Olivieri (Mamma Lucia) con loro la piacevolissima sorpresa del Turiddu di Davide Ciarrocchi. A loro e agli organizzatori il plauso di un pubblico folto in una caldissima serata di settembre...”.

La “Cavalleria Rusticana” vanta un cast eccezionale: i protagonisti, coristi e i professori d’orchestra del prestigioso Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e del Festival Puccini di Torre Del Lago. Dirige l’opera il maestro Mauro Fabbri. Si tratta di uno spettacolo con un’azione scenica fluida e naturale che presenta una fusione dell’opera lirica con il teatro drammatico e che rinnova l’esperienza scenica, anche attraverso l’intervento del regista di prosa, che ha introdotto alcune novità, come, ad esempio, il coinvolgimento nell’azione scenica dei bambini-attori.

Per poter assistere allo spettacolo, una prima replica è in programma sabato 14 settembre, sempre all’auditorium del Suffragio dell’Istituto Boccherini.

Il 25 settembre andrà invece in scena al Teatro San Girolamo. Per informazioni su biglietti e prenotazioni contattare il 331.7310412, oppure consultare la pagina www.musica-infinita.it. Due occasioni da non perdere.