Casting, che numeri. Quasi tremila candidati in due giorni per il film con Dustin Hoffman

Anche ieri l’amore per il cinema e la curiosità per l’affascinante mondo dello spettacolo hanno invaso la nostra città, nonostante il brutto tempo e la pioggia un po’ incostante. Con la giornata di ieri si sono conclusi i due giorni di casting per le comparse che potrebbero apparire nel film che avrà come protagonista il doppio premio Oscar Dustin Hoffman e che sarà interamente girato a Lucca a partire dalle prossime settimane.

Sono stati oltre 2mila i candidati (alla fine il provino l’hanno sostenuto in 2.800) che si sono presentati ai casting, la selezione si è tenuta ieri e mercoledì nello Spazio Cred, in via Sant’Andrea. All’appello si sono presentati giovani, anziani, adulti e anche tanti bambini, tutti con la speranza e la curiosità di poter essere selezionati per un’opera cinematografica di tale portata, o anche solamente curiosi di vedere e scoprire come funzionassero dei casting di questo genere.

Il sogno di recitare al fianco del Premio Oscar Dustin Hoffman e la novità di un’esperienza lavorativa inedita ha spinto persone di ogni età a presentarsi allo Spazio Cred, messo a disposizione dal Comune di Lucca, con entusiasmo e curiosità. Costante il supporto alle operazioni degli uffici comunali competenti e dell’assessore Remo Santini, presente sul posto.

"Una nuova e bellissima esperienza per la città, che ha dimostrato di comprendere l’opportunità rappresentata da questo progetto cinematografico: un’occasione di lavoro per molti, una vetrina internazionale per Lucca e un veicolo di indotto turistico e commerciale che sapremo misurare nel medio termine, ma che si preannuncia sensazionale".

"Il lavoro dell’amministrazione prosegue incessante - dice Santini - per coadiuvare sotto ogni aspetto la produzione del film, verso il buon esito del progetto di settore più importante che abbia mai coinvolto la città". Quella di questi giorni è stata un’accoglienza calorosa ed entusiasta oltre ogni aspettativa per la produzione The Family che, in vista dell’imminente inizio delle riprese, sta proseguendo i sopralluoghi per le vie del centro storico con il regista Greenaway e con il supporto dell’amministrazione comunale.

Nei prossimi giorni sono attesi aggiornamenti e novità sul cast, che si preannuncia di altissimo livello. I casting per le comparse sono terminati, adesso non ci resta che aspettare per dare il miglior benvenuto ai mitici Dustin Hoffman e Peter Greenaway nella nostra città.

G.A.