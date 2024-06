Castelnuovo, ecco la giunta. Incarichi ‘pesanti‘ alle donne

Chiara Bechelli, vice sindaco e delega per istruzione, formazione e pari opportunità; Ilaria Pellegrini con delega a bilancio, finanze, tributi e società partecipate; Carlo Biagioni con delega alle frazioni, manutenzione, arredo urbano, sicurezza del territorio e sport; Alessandro Pedreschi con delega alle attività teatrali, eventi, Peba (Piano eliminazione barriere architettoniche), associazionismo, partecipazione e cittadinanza attiva, commercio e attività produttive, sono i quattro assessori che compongono, insieme al sindaco Andrea Tagliasacchi, la Giunta del Comune di Castelnuovo.

Il sindaco ha inoltre conferito importanti mansioni a Rebecca Moscardini, nominata Capogruppo della maggioranza e delegata alle Politiche giovanili e sociali; al consigliere Franco Chierici la delega alle Politiche socio-sanitarie, e a Massimiliano Lana quella alla Protezione civile. Presidente del Consiglio comunale è stato eletto Niccolò Roni. Elena Picchetti, come capogruppo, guiderà l’opposizione consiliare composta da Alberto Pellegrinetti, eletto anche vice presidente del Consiglio comunale, Graziano Marchetti e Silvia Grossi. Nell’assemblea dell’Unione Comuni Garfagnana vanno il sindaco Tagliasacchi e Ilaria Pellegrini per la maggioranza e Alberto Pellegrinetti per la minoranza. Nella Commissione comunale per la designazione dei giudici popolari sono stati eletti Pedreschi e Picchetti, mentre della Commissione elettorale fanno parte il sindaco, Pedreschi, Pellegrini e Picchetti. Supplenti Moscardini, Lana, e Grossi. Tutto questo nel primo Consiglio comunale del nuovo mandato amministrativo (2024-2029), svoltosi nella Sala Carli presso il Teatro Alfieri, con l’assistenza tecnica della dottoressa Viviana Dini.

La minoranza, con il capogruppo Picchetti, ha affermato che l’opposizione sarà corretta, attenta, documentata, propositiva e non mancherà la collaborazione se richiesta dalla maggioranza. Subito ci sono state alcune richieste di chiarimento su ratifiche di giunta.

"Auspico – ha detto Roni- che nei prossimi cinque anni il Consiglio comunale sia sempre più il luogo di dibattito e di confronto sui temi fondamentali per lo sviluppo della nostra città e per il futuro della nostra comunità. Nella mia esperienza politico-amministrativa ho avuto la possibilità di stare sia nei banchi della minoranza che in quelli della maggioranza e pertanto sono consapevole del ruolo fondamentale di entrambe queste componenti e della necessità di tutelarne i rispettivi diritti e le prerogative".

Dino Magistrelli