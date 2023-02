Castelnuovo, carri e maschere Un amore ritrovato dopo anni

Castelnuovo ha ritrovato il suo Carnevale con una giornata intensa e il coinvolgimento di grandi e piccoli. A cominciare dal palcoscenico della piazzetta adiacente il Duomo, con protagonisti i bambini alle prese con diversi laboratori. A seguire in Piazza Umberto si è svolto il dj set condotto da due esponenti della Consulta dei giovani, la quale è stata determinante per l’organizzazione della giornata, supportati dagli Autieri e dai volontari della Misericordia che hanno preparato bomboloni e frittelleE’ stata organizzata inoltre una gara delle maschere con tre premi offerti dall’Associazione "Compriamo a Castelnuovo. La giuria era composta dagli organizzatori del Carnevale storico di Castelnuovo con l’ultima sfilata nel 2009. Ospiti d’onore il LudoRock, il personaggio che rappresentava il Carnevale a Castelnuovo, vestito da Rocca Ariostesca e il leoncino che sfilava durante il Carnevale storico.

Significativa è stata la partecipazione del Carnevale di Viareggio che vuole essere l’inizio di una stretta collaborazione anche per i prossimi anni. Erano infatti presenti Ondina e Burlamacco, le maschere ufficiali del Carnevale di Viareggio, giunti a bordo della loro auto per portare festa e allegria. "Sono molto soddisfatta – commenta il vice sindaco Chiara Bechelli- del successo che questa prima edizione ha riscosso non solo in termini di partecipazione ma anche per l’entusiasmo suscitato".

Dino Magistrelli