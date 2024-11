Castagno abbattuto dal vento. Mestaina miracolosamente intatta

Nel comune di Careggine, in Garfagnana, mentre si continuano a fare i conti con gli imponenti danni causati dalla tempesta di vento che la scorsa settimana ha colpito duramente il territorio, con alberi caduti, piastrellati saltati, tetti di strutture pubbliche e private scoperchiate, spunta una scoperta che lascia senza parole i passanti e non solo.

Siamo sulla strada provinciale poco fuori dal paese, dove sorge una mestaina, dedicata alla Madonna e costruita nel 2007 dalla famiglia Paoli, con poche parole che spronano il viandante a fermarsi per una preghiera. Intorno a questa piccola cappella votiva, la potenza del vento è stata notevole, sradicando, tra l’altro, un castagno secolare che si è abbattuto a un passo dalla mestaina, lasciandola tuttavia miracolosamente intatta. L’immagine fermata e diffusa in rete dal consigliere regionale Mario Puppa, ex sindaco di Careggine, ha provocato un’ondata di reazioni tra gli internauti. Centinaia i commenti che vedono in questa foto, di indubbio impatto, un segno divino, mentre altrettanti sono quelli che ne fanno fonte di riflessione non necessariamente religiosa. Fatto sta che, in mezzo a tanta devastazione, la visione della cappella intatta rappresenta un passaggio che alimenta la fiducia e allarga il cuore. "Se non è un miracolo questo" dice la didascalia.

Fiorella Corti