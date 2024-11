Castagneto Banca 1910 offre tre soluzioni

Un plafond da 10 milioni di euro, destinato a sostenere le imprese associate a Confcommercio Lucca e Massa Carrara. Questo il contenuto della importante convenzione siglata da Confcommercio e Castagneto Banca 1910 e rivolta a tutte le aziende della provincia iscritte all’Associazione. Ieri mattina si è svolta a Palazzo Sani – sede di Confcommercio – la conferenza stampa di presentazione dell’accordo, alla quale hanno preso parte il Presidente di Confcommercio Lucca Massa Carrara Ademaro Cordoni e il responsabile area credito Confcommercio Lucca Massa Carrara Massimo Gandini. Per Castagneto Banca 1910 erano presenti invece il Direttore Generale Fabrizio Mannari ed il responsabile Area Mercato Luigi Ghelardini. La convenzione sarà finalizzata a erogare servizi per l’operatività di conto corrente e del Pos, alle migliori condizioni di mercato. Per il Pos è previsto un canone di noleggio terminale gratuito per 12 mesi. Prevista anche l’erogazione di finanziamenti a medio termine finalizzati a investimenti e gestione della liquidità, senza spesa di istruttoria da parte della banca e intermediario di garanzia Confcommercio, attraverso il suo Centro Fidi Terziario. La convenzione prevede inoltre finanziamenti finalizzati alla gestione dei fornitori, in modo da far fronte al periodo dell’anno in cui l’azienda registra incassi minori meno (il cosiddetto sostegno alla stagionalità), con durata di 6 mesi, anche questi con spese di istruttoria pari a zero. Informazioni al 3382478985 (Massimo Gandini) o 3498191064 (Alessandro Zumbo Montauti).