Caso Susini-Sistema Ambiente “Pardini sceglie di non rispondere“

"Caso Susini-Sistema Ambiente: il sindaco sceglie di non rispondere": ne sono convinti i consiglieri del Pd dopo aver sentito la risposta del sindaco Pardini in merito alla vicenda che ha riguardato Sistema Ambiente e la posizione di Caterina Susini, responsabile dell’area dei servizi tecnici dell’azienda. Come si ricorderà, il caso si infiammò quando, su un messaggio, inoltrato per errore e cancellato dal presidente Torrini nella chat del consiglio comunale da Stefano Pierini, capogruppo di Lucca2032, nei giorni delle feste di Natale, emerse il ‘problema Susini’ e la necessità di che venisse risolto dal sindaco in prima persona e non da terzi come il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro o il presidente della Lucchese, Andrea Bulgarella.

"Ormai con la consueta modalità collaudata di reagire con un misto di arroganza e fastidio – si legge in una nota – il sindaco sceglie la strada della non risposta in merito alla grave e preoccupante vicenda che riguarda la dirigente della principale azienda partecipata del Comune di Lucca, Sistema Ambiente. È grave che una dirigente sia identificata dagli amministratori di questa città come "problema" ed è grave scegliere di non dare spiegazioni in merito. È altrettanto grave che un consigliere comunale di maggioranza, Stefano Pierini, metta un messaggio sulla chat del consiglio comunale, sbandierando ai quattro venti il fatto che all’interno dell’amministrazione comunale sono in corso manovre per gestire in qualche modo il "problema Susini", facendo anche riferimento ad altre figure".

I consiglieri Pd fanno notare che di "problema" ha di nuovo parlato lo stesso Pardini in consiglio comunale, quando ha dichiarato che ‘all’interno di ogni azienda, chi ha posizioni apicali può essere considerato un problema o una soluzione, non si esime Sistema Ambiente, dove chi ha posizioni apicali può essere soggetto di giudizi positivi o negativi’.

"Tutto questo per Pardini è normale? – conclude la nota – A noi sembra di no. A dire il vero, l’unica polemica strumentale che ci ricordiamo in merito a Sistema Ambiente è quella portata avanti dallo stesso Pardini e da buona parte della sua giunta durante la campagna elettorale 2022, quando l’azienda partecipata è finita la centro di numerosi servizi di Striscia la Notizia (risolti poi in un enorme nulla di fatto) da parte di Chiara Squaglia… prima inviata speciale di Striscia, oggi assunta dal Comune di Lucca a ruolo di madrina del Carnevale di Viareggio sulle Mura per sfilare insieme al sindaco. Ruolo che, è bene ricordarlo, è costato ai cittadini lucchesi, per una comparsata di qualche ora, 1500 euro + iva".