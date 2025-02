Caserma ed ex fornace. Porcari guarda avanti

PORCARIProsegue la progettazione della caserma dei carabinieri, con l’adeguamento antisismico dell’ex istituto delle Dorotee, così come quella del percorso verde dell’ex fornace Pellegrini, acquisita a giugno 2022 all’asta dal Comune, con il progetto esecutivo ormai vicino, un passaggio fondamentale per partecipare ai bandi e ottenere finanziamenti. Il Comune di Porcari ha approvato il bilancio di previsione. Per le opere pubbliche, confermati gli interventi avviati lo scorso anno.

Tra i progetti principali, già finanziati e in fase di realizzazione, il nuovo cimitero in via Sbarra, la riqualificazione di viale Marconi e piazza Orsi e l’ammodernamento dell’impianto sportivo da tennis in via Romana es. Per la manutenzione straordinaria delle strade comunali sono stati stanziati 350mila euro, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della viabilità, mentre, grazie a un finanziamento Pnrr, è in corso di completamento la nuova passerella pedonale in via Romana ovest per collegare i percorsi esistenti a Rughi. L’amministrazione ha scelto di non ridurre i servizi sociali, portando l’investimento complessivo a 1.223.800 euro, con un incremento di 71.281,95 euro rispetto al 2024. Il contributo statale per gli affitti, azzerato, è stato compensato dalle risorse messe a disposizione dal Comune.

Particolare attenzione è stata rivolta ai nuclei più vulnerabili, con il rafforzamento delle esenzioni per le fasce di reddito più basse e la progressione delle tariffe per i servizi sociali, senza aumenti generalizzati. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato a 845mila euro, una misura prudenziale per garantire che i servizi possano essere erogati anche in caso di mancati introiti. "Il bilancio approvato – ha dichiarato l’assessora Roberta Menchetti – rappresenta un equilibrio tra investimenti strategici per il territorio e un forte impegno per il sociale". Ma.Ste.