Case Erp, pubblicato il nuovo bando

Sul sito istituzionale del Comune di Barga è stato pubblicato il nuovo bando per scorrere la graduatoria e assegnare le case Erp ai cittadini e alle famiglie che ne hanno bisogno nei comuni di Barga, Borgo a Mozzano e Pescaglia. Il bando resterà aperto fino al 28 novembre 2023. Grazie al nuovo bando sarà possibile formare le graduatorie (una per ogni Comune) per l’assegnazione ordinaria degli alloggi disponibili nei relativi territori.