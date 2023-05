Case: al top in Toscana Lucca regina del mercato

Lucca è prima per immobili in vendita ed è sempre più la prima scelta per chi vuole andare a vivere in Toscana: la conferma arriva dalla Data Analysis Unit di Casamica Real Estate, che, come spiega il general manager Natale Mancini, è specializzata nell’elaborazione e studio dei dati del mercato immobiliare.

"Il maggior numero di annunci immobiliari in Toscana è pubblicato nella città di Firenze (22%, di cui 55.648 in vendita), mentre quella più attiva in termini relativi è la nostra provincia (115 annunci per mille abitanti contro i 75 annunci medi della Toscana) dove 2700 immobili in vendita provengono dal comune di Lucca".

Dove cercano casa i cittadini esteri in Italia? E il ruolo di Lucca?

"Lucca si posiziona la terza in Italia dopo i comuni di Ostuni in Puglia e Fivizzano. A livello di crescita annuale la zona che ha registrato la performance migliore dopo è il Cilento (con richieste in salita del +116.72%) è la Garfagnana con un +83% ed Chianti con un +40%).

Come sono le richieste in Toscana e a Lucca e chi sono gli acquirenti?

"La casa in Toscana in cima ai desideri degli acquirenti esteri, con richieste in impennata soprattutto tra gli americani. Le località più gettonate sono Lucca (24,06% sul totale), Massa-Carrara (18,89%), Siena (15,28%), Pisa (11,99%), Firenze (10,85%) e Grosseto (8,73%). Tra i comuni, Fivizzano poi Lucca, Firenze, Bagni di Lucca e Pontremoli".

Cresce anche il settore del lusso...

"Sì, gli stranieri che hanno scelto il settore lusso sono saliti del 18,75% rispetto al primo semestre dell’anno scorso. Tra le regioni la Toscana al primo posto (21,87% sul totale), Lucca è viene scelta dagli stranieri non solo come seconda casa ma per venirci a vivere".

Che prezzi hanno le case in provincia, nel comune e in centro storico?

Per la provincia di Lucca, nell’aprile scorso gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 3.282 euro al metro quadro, con un aumento del 4,86% rispetto a Aprile 2022. Nel comune di Lucca siamo mediamente a 2.094 euro al metro quadro, lo stesso valore dello scorso anno; per il centro storico il valore medio è pari a 3.191 al metro quadro, con un aumento del 5,38% rispetto a aprile 2022".

Quanto tempo occorre per vendere casa a Lucca ?

"Il tempo medio è inferiore ai 6 mesi".

