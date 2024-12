La casara nel presepe, è la statuina 2024 donata al vescovo

Lucca, 17 dicembre 2024 – Una nuova statuina per il presepe 2024, dolce e fortemente evocativa. E’ la casara tecnologica ed è stata appena consegnata all’arcivescovo Paolo Giulietti. Il nuovo personaggio, che andrà a popolare la rappresentazione della Natività, rappresenta un’artigiana del settore caseario, simbolo della qualità del cibo Made in Italy e dei saperi che lo valorizzano, in una veste moderna. L’obiettivo dell’iniziativa di Coldiretti, Confartigianato e Fondazione Symbola è quello di aggiungere al presepe figure che ci parlino del presente ma anche del futuro. La raffigurazione rappresenta l’evoluzione di questo antico mestiere strettamente collegato alla tradizione allevatoriale e alla qualità dei prodotti caseari tricolori e regionali. La nuova statuina, realizzata in cartapesta dal Maestro presepista Claudio Riso, è stata consegnata a Giulietti in dal direttore di Coldiretti Lucca, Francesco Cianciulli e da Roberto Favilla, Direttore provinciale di Confartigianato.

“Il Presepe è una delle tradizioni che trasmette speranza e serenità anche nei momenti difficili che stiamo attraversando, è la “buona Novella” che diventa presente e significa rinascita. Con la spinta delle energie vere e buone raccolte sotto l’egida del Manifesto di Assisi, Coldiretti, Fondazione Symbola e Confartigianato, con l’affiancamento della “Fondazione Fratelli tutti” vogliono portare un loro contributo, volto a diffondere la straordinaria attualità e forza di questa narrazione gentile – così le associazioni –. Attraverso i suoi personaggi il presepe racconta anche la realtà della vita di tutti i giorni e quindi insieme al Bambinello troviamo anche artigiani, casalinghe, agricoltori, pastori e animali. Per rafforzare l’attualità di questo messaggio aggiungiamo figure e mestieri“. Nel 2020 la statuina rappresentava un’infermiera, nel 2021 un imprenditore digitale, nel 2022 una florovivaista, nel 2023 un maestro imprenditore.