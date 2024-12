A Castiglion Fiorentino la Mostra Internazionale dei Presepi provenienti da tutto il mondo

Arezzo, 14 dicembre 2024 – Il giro del mondo in una stanza. Si può fare a Castiglion Fiorentino visitando la Mostra Internazionale dei Presepi provenienti da tutto il mondo e organizzata dalla onlus Solidarietà in Buone Mani. 170 presepi provenienti da ben 26 nazioni, molti anche dei paesi limitrofi oltre che dal Perù e dalla Sierra Leone.

“Devo ringraziare particolarmente alla collezionista Susi Checcacci che, grazie alla sua passione, ha messo in mostra alcune decine di presepi” spiega Don Giuliano, presidente della onlus castiglionese.

Nella città del Presepe Vivente, due le uscite previste, domenica 22 e il giorno di Santo Stefano, dunque, nei locali ubicati lungo Corso Italia al numero 55, è possibile ammirare fino al prossimo 6 gennaio la Mostra Internazionale dei Presepi.

“Non è la prima volta che decidiamo di allestire questa mostra ma ogni volta aggiungiamo qualche pezzo davvero speciale” – continua Don Giuliano che aggiunge “del resto, come il presepe rappresenta per la religione la carità cristiana verso gli uomini così la nostra associazione va incontro agli uomini bisognosi di tutto il mondo. Sono, tra l’altro, presenti le foto dei progetti che abbiamo portato avanti in tutti questi anni e quelli che abbiamo in cantiere”.

La “Mostra Internazionale dei Presepi” rappresenta anche un’occasione per tutti quei turisti e non solo che sceglieranno di trascorrere le festività a Castiglion Fiorentino di “compiere” un viaggio attraverso le diverse interpretazioni artistiche della Natività.

Una visione senza confini del Presepe riprodotto in oltre 170 esemplari provenienti da 26 nazioni diverse tra le quali non potevano mancare le versioni del Perù e della Sierra Leone. Il fascino senza tempo del Presepe che grazie all'esposizione di Solidarietà in Buone Mani riporta alla dimensione più autentica del Natale” conclude il sindaco Mario Agnelli.--