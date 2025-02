”Casa, un piano europeo“. Proposta di Menesini al Comitato delle Regioni

"Nuove case per i cittadini con redditi bassi, nuove case a prezzi accessibili per le future generazioni e case rinnovate per chi vive già in alloggi popolari". A dirlo è il presidente del Gruppo del Partito socialista europeo al Comitato delle regioni, Luca Menesini. È questo il senso dell’intervento del capogruppo a Bruxelles che ha sottolineato come "i nostri territori dovranno farsi trovare pronti e presentare progetti per nuovi alloggi popolari, dando risposte concrete ai cittadini". Le indicazioni sono emerse dal Comitato europeo delle regioni ricevendo un input particolare dal Gruppo dei Progressisti e dei socialisti europei in occasione della plenaria del Comitato stesso.

Menesini, infatti, sostiene che "le politiche per la casa sono una priorità dell’Europa; tutto è partito proprio dal Comitato europeo delle Regioni, la casa dei territori, dove le istanze sociali dei cittadini le conosciamo molto bene, visto che all’interno di questo organismo ci sono i rappresentanti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali di tutta Europa".

Menesini ha poi ribadito come "in questi anni il lavoro del Comitato è stato quello di riconoscere il diritto alla casa come tematica centrale della programmazione economica e politica dell’Unione Europea, per avere un efficientamento energetico delle case, per facilitare l’accesso all’abitare, soprattutto per quanto riguarda le case popolari e per chiedere a gran voce un nuovo piano casa a livello europeo, che consenta ai singoli territori di presentare progetti, ottenere finanziamenti e migliorare sensibilmente la qualità della vita dei nostri cittadini".

Il tema della casa è assai complesso. Prosegue Luca Menesini: "Le nostre città si trovano sempre più spesso a gestire il tema della casa perché non si trovano , con un mercato drogato anche dagli effetti dell’overtourism, che va gestito con politiche mirate; in maniera crescente, è altresì difficile garantire l’accesso alla casa e all’affitto di un’abitazione a cifre eque e sostenibili".

Secondo Menesini, in conclusione, si tratta di "temi sempre più urgenti e attuali nella gestione quotidiana dei territori e delle politiche sociali, ed è proprio questo il lavoro che stiamo facendo e che faremo insieme al Parlamento, alla Commissione Europea, con il commissario europeo con delega proprio alle politiche della casa, e alla Banca europea degli investimenti".

Il presidente del Gruppo Pse ha ribadito infine: "Dobbiamo preparare i nostri territori, a livello regionale toscano e a livello locale lucchese, per accogliere le misure che saranno definite in merito alla casa e avere subito progetti da presentare per il rinnovamento e la crescita del patrimonio pubblico destinato agli alloggi popolari. E questa è un’azione molto concreta attraverso cui si può incidere sulla vita di migliaia di persone".

Mau. Guc.