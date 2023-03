Casa museo e Cicloclassica Due giorni con Puccini

Tante le iniziative del Puccini Museum – Casa Natale di Giacomo Puccini nel primo weekend di aprile per far conoscere il Maestro Giacomo Puccini, in occasione della II edizione delle Giornate Nazionali delle Case Museo dei Personaggi illustri Italiani, e della II edizione della Cicloclassica Puccini.

L’iniziativa Giornate Nazionali delle Case Museo dei Personaggi illustri Italiani è stata promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, per promuovere e valorizzare i luoghi che custodiscono la memoria e il lascito dei “Grandi”. Un’occasione per far conoscere i tanti gioielli che l’Italia può vantare, non solo per aver dato i natali a tanti personaggi illustri ma anche perché ha ospitato tanti “Grandi” di altri Paesi che l’hanno scelta come casa. Un patrimonio diffuso che tutto il mondo ci invidia. Il Puccini Museum – Casa Natale di Giacomo Puccini propone la visita guidata tematica “Le dimore del Maestro dalla Casa natale al Villino di Viareggio”, è il titolo del percorso per conoscere le tante case abitate dal Maestro afflitto, come diceva lui stesso, dal “mal del calcinaccio”.

Tutti conoscono la passione di Giacomo Puccini per le automobili, e per i motori in genere, ma pochi sanno che fu un appassionato ciclista. In occasione della Cicloclassica Puccini, ciclopedalata che attraversa i luoghi pucciniani della provincia di Lucca, è prevista domani sabato 1° aprile alle 15 la visita guidata a tema Giacomo Puccini ciclista. Ecco dunque il ricco calendario di appuntamenti da non perdere per questo fine settimana tutto dedicato al maestro. Domani alle 12 appuntamento con “Le dimore del Maestro, dalla Casa natale al Villino di Viareggio“– visita guidata alla scoperta dei luoghi dove Puccini visse e compose. In più sempre domani ma alle 15 spazio a “ Giacomo Puccini ciclista“, altro tour guidato.

Inoltre domenica 2 aprile alle ore 12 - Le dimore del Maestro, dalla Casa natale al Villino di Viareggio– visita guidata. Per partecipare è consigliata la prenotazione. Per queste speciali visite guidate nelle giornate dedicate alle case dei personaggi illustri viene applicato il biglietto ridotto. Per informazioni e prenotazioni: i contatti sono 0583 1900379 – [email protected]