Casa della salute Turchetto. Cumulo di rifiuti all’ingresso: "Mancato ritiro prolungato"

L’immagine stona davvero. Un cumulo di rifiuti accanto alla porta di ingresso di una struttura sanitaria. Succede alla Casa della Salute di Montecarlo, in località Turchetto.

Ma già nella giornata di oggi il problema dovrebbe esser risolto. Si è trattato di un mancato ritiro, forse prolungato. Alcuni cittadini ci hanno segnalato la questione, corredata da foto. Ma noi abbiamo verificato di persona. In effetti, all’esterno dell’edificio sacchi di plastica contenenti scarti di vario genere: scatole di cartone, fogli di carta, bicchierini di plastica di bevande o del caffè erogati dalle tipiche macchinette installate nelle aree pubbliche.

I bidoni della raccolta differenziata ci sono, fuori, sul marciapiede, ma sono ricolmi e l’immondizia si è come accatastata, come è possibile osservare. Tutto ciò lascerebbe pensare ad un mancato ritiro e quindi una situazione che si è accumulata nel tempo. Residenti e semplici utenti del distretto sanitario commentano: "Pensiamo che certe fotografie parlino da sole, non sarebbe ammissibile nemmeno in altre sedi trovare simili situazioni, in altri spazi, a maggior ragione alla nuova struttura "Casa della salute del Turchetto e Montecarlo" che accoglie tutti i giorni le persone per visite mediche ed altro.

"Nonostante i numerosi solleciti rivolti ad Ascit, la raccolta non viene eseguita – affermano i cittadini - e quindi la domanda sorge spontanea, come diceva qualcuno. E’ giusto che una struttura appena rinnovata si presenti in queste condizioni? Mi domando chi andrebbe in un ristorante che avesse rifiuti fino sulla porta, tanto per fare un esempio. Bisogna mettere ordine, risolvere la situazione in maniera concreta e veloce, perché così non può proseguire. Il Distretto, è un punto baricentrico, riceve pazienti che arrivano dalla Valdinievole, dal comprensorio del cuoio, non è una bella immagine".

L’edificio ricade nel territorio comunale di Montecarlo. Il sindaco, Federico Carrara, spiega: "Non abbiamo ricevuto lamentele, ma ho potuto verificare anche io l’accaduto. Quindi ho contattato l’azienda e mi hanno assicurato che entro brevissimo tempo tutto si risolverà. Avete fatto bene ad avvisarci. Sarà fatta pulizia". Il Centro ha riaperto un paio di anni fa dopo i lavori di ristrutturazione, durante la pandemia, con uffici chiusi per circa tre anni.

Massimo Stefanini