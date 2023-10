Casa della comunità. Partiti i lavori

Nuovo importante intervento su strutture territoriali dell’Azienda USL Toscana nord ovest. E’ stato infatti consegnato il cantiere, con contestuale inizio lavori, della Casa della comunità di Torcigliano, in via Don Aldo Mei nel comune di Pescaglia, in provincia di Lucca. L’investimento di 1.170.000 euro rientra tra i fondi della Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede un cospicuo finanziamento per il “potenziamento dell’assistenza sanitaria e della rete sanitaria territoriale” con la “Casa della comunità al centro del territorio”. “La nuova struttura – afferma la direttrice generale Asl Maria Letizia Casani – determinerà un sicuro miglioramento dei servizi socio-sanitari garantiti in questo territorio e quindi un arricchimento per tutta la comunità.

Si tratta infatti di un importante investimento"