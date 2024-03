Casa a Lucca, prezzi in crescita e più richieste per investimento

“Dai primi trend, possiamo dire che l’attuale richiesta media per gli immobili sembra in lieve aumento rispetto alla prima parte dello scorso anno. E che si è attestata su circa 130mila euro. Sono tornati in auge i trilocali, anche se il grosso delle richieste riguarda i quadrilocali. E rispetto agli scorsi anni sembrerebbe essere aumentato anche il numero di cittadini non italiani che cercano casa”. E’ Cesare Caruso (nella foto), responsabile di Mediatori Group Lucca, a tracciare un primo bilancio del mercato immobiliare nel capoluogo. Stando alle prime rilevazioni di Immobiliare.it, a febbraio la richiesta economica media per gli immobili residenziali in vendita è aumentata del 10.20% rispetto allo stesso periodo del 2023. Si sarebbe trattato del valore massimo raggiunto negli ultimi due anni (mentre quello più basso era stato toccato nell’aprile del 2022). Ma sembra in crescita anche la percentuale di acquirenti che compra casa per investire. Tanti stanno investendo su Lucca, acquistando case per gli affitti brevi, che fanno segnare un più 20%.