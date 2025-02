Caruso (Lega): "Esenzione Imu per chi affitta a giovani o disabili"

Esenzione IMU per chi affitta il proprio immobile a giovani di età inferiore a 35 anni o a nucleo familiare dove sia presente una persona con disabilità oltre all’introduzione dell’istituto dell’accertamento con adesione per i tributi di competenza comunale. Sono questi gli emendamenti al nuovo regolamento IMU all’ordine del giorno del consiglio comunale di Capannori del 25 febbraio, presentati dal consigliere comunale della Lega Domenico Caruso.

"Ho ritenuto necessario presrntare questi emendamenti, – afferma Caruso (foto) –, per tutelare giovani e persone con disabilità prevedendo di estendere a chi affitta casa a giovani o nuclei familiari al cui interno è presente una persona con disabilità. Un altro emendamento prevede l’introduzione dell’accertamento con adesione vale a dire la possibilità per il contribuente di definire il tributo in contraddittorio con il Comune facendo valere le proprie ragioni ottenendo una cospicua riduzione delle sanzioni. Questo apre una finestra di dialogo con i cittadini".

M.S.