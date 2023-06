Cartoon School con Avis L’isola di Hippolandia alla media “Da Vinci“

L’isola di Hippolandia è funestata da mille calamità che nemmeno SuperHippo e il suo fido assistente SuperMano riescono ad arginare. Gli ippo-abitanti dell’isola sono disperati, ma tutto sta per cambiare. Inizia così la storia raccontata attraverso un cartone animato interamente progettato e realizzato dai ragazzi e dalle ragazze della 1B e 1H della scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci“. Il progetto è stato realizzato grazie all’attività che Avis Toscana e Avis comunale Lucca hanno proposto all’Istituto comprensivo “Ungaretti“ portando nella scuola le competenze e la creatività degli esperti dell’associazione Koete che nell’ambito del progetto “Cartoon School” hanno guidato gli studenti e le studentesse coinvolte in un percorso di ideazione e scrittura della sceneggiatura, delle musiche e dei disegni, realizzando per intero un originale cartone animato che è stato presentato alle famiglie e alla cittadinanza ieri sera nell’auditorium Mazzarella della “Leonardo da Vinci“ a San Concordio. Una serata con la partecipazione di Emanuele Gelli vicepresidente regionale di Avis Toscana, di Ciro Dalla Zeta presidente di Avis Comunale Lucca e Mirko Fabbreschi musicista, ideatore di Cartoon School.