"Cartacea", tanti eventi il 10, 11 e 12 maggio. E sabato c’è Migone

Al via la terza edizione di Cartacea, un mondo fatto di carta organizzato dalla Fondazione Giuseppe Lazzareschi. L’evento si svolgerà il 10-11-12 maggio a Porcari, una delle capitali del secondo distretto più importante d’Europa. In piazza Orsi tre giorni dedicati soprattutto ai bambini con spazi giochi di cartone, giochi di legno di una volta e tanti laboratori gratuiti con la cartapesta, i diorami, riciclo e recupero, letture animate, scrittura, calligrafia, pittura e disegno, ma anche animazioni teatrali e artisti da strada. Tante le iniziative che si terranno nella Cittadella di Cartacea e ancora tanto intrattenimento con spettacoli, sfilate di abiti di carta, presentazioni di libri, curiosità sul mondo della carta. Ingresso libero. Nella serata di sabato 11 spettacolo del noto cabarettista Paolo Migone, livornese, di una simpatia unica, ex Zelig. Nel 2023 l’ospite d’eccezione fu Cristiano Militello di Striscia la Notizia.

M.S.