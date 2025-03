Carnevalfratta. La grande festa in S. Francesco

Cresce l’attesa per il Carnevalfratta, il tradizionale appuntamento carnevalesco di Lucca (nato alla fine degli anni ’70), che torna come una e vera e propria festa in piazza San Francesco domani, domenica, dalle 15 fino a sera. Sarà la festa dell’arte di strada, che dal primo pomeriggio fino a sera intratterrà grandi e piccoli tra musica, laboratori, spettacoli di arte di strada, dj set e cose buone da mangiare e da bere. A organizzare la manifestazione sono il Comitato Popolare San Francesco e gli Osti di San Francesco (Ristorante Da Mecenate, Osteria La Dritta, Osteria Lo Stellario, Bonny Pizza, Marameo), con il patrocinio del Comune di Lucca, il contributo di Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e la collaborazione di Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara.

Novità di quest’anno è l’arrivo del Rione Fratta, una vera e propria festa rionale con musica, tortellata di Carnevale, frittelle e vino per trascorrere una serata tutti insieme.

La festa comincia alle 15, con l’avvio ufficiale del Carnevalfratta. In piazza saranno presenti gli artisti di strada dei Chicchi d’Uva, con i trampolieri che si esibiranno in prove di equilibrio e di danze a mezz’aria, e il clown-equilibrista Zip. La piazza ospiterà anche il Labollatorio, esperienza unica proposta da Fabio Saccomani, che metterà alla prova grandi e piccoli con magiche bolle di sapone. Per tutti, bambini e adulti, che non hanno avuto la possibilità di mascherarsi, sarà presente un corner di truccabimbi curato dall’associazione Animata…Mente.

In piazza ci sarà il banco del cibo con il Comitato Popolare San Francesco e gli Osti che prepareranno la merenda per tutti: frati fritti per una gustosa merenda, arricchita con pane e salame, pane e cioccolata, cecina con la focaccia, polpette e torta di mele.

Dalle 17.30, invece, inaugurerà il vero e proprio Rione Fratta: al centro della scena ci sarà il gruppo folk Baldo degli Ubaldi che farà ballare tutta la piazza al ritmo di canzoni della tradizione e cover scatenate, mentre al banco del cibo sarà possibile gustare le prelibatezze dei vari locali. Gran finale, dalle 19.30 fino alle 21.30, con il dj set Fofó.