Autolinee Toscane informa che il 16 febbraio dalle 9.30 alle ore 12, in occasione della "Sfilata di Carnevale" saranno chiuse al transito veicolare alcune strade a Capannori, pertanto le linee interessate effettueranno le seguenti variazioni.

Linea E8 Lucca-Altopascio corsa delle 9.50; Linea E8 Altopascio-Lucca corsa delle 11. Variante Romana.

Linea E79 Marlia casa di riposo-S.Leonardo corse delle ore 9.10 e 11.40: via del Popolo, via della Madonna, via della Madonnina, Variante Romana, via Carlo Piaggia.

Linea 6 Lucca-Piazza Aldo Moro: via della Madonnina, via della Madonna, via del Popolo, via dei Martiri Lunatesi, alla rotatoria effettua inversione di marcia e fa capolinea alla fermata [email protected] via Martiri Lunatesi.

Linea 6 Lucca-Piazza Aldo Moro: effettuano la partenza dalla fermata [email protected] via Martiri Lunatesi.