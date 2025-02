Carnevale garfagnanino. Ecco gli eventi

Due simpatici e ormai tradizionali appuntamenti carnevaleschi sono in programma per domenica. Il primo si tratta del Pievarinello, cioè il Carnevale di Pieve Fosciana, aperto a tutti e l’invito degli organizzatori è esplicito con il motto "Partecipate numerosi e mascherati". Alle 14.30 il ritrovo al Convento di Sant’Anna, poi sfilata fino al campo sportivo. A seguire giochi e intrattenimento per bambini con trucca bimbi e baby dance, musica, bomboloni, vin brulè e non mancherà neppure la pentolaccia. L’organizzazione è del Comitato di Sant’Anna, nato con l’obiettivo principale di valorizzare e custodire la chiesa di Sant’Anna, ma poi con il tempo ha iniziato ad occuparsi anche della valorizzazione del territorio pievarino e di diverse attività di promozione sociale.

"Il nostro gruppo – spiegano alcune ragazze dell’organizzazione – come ogni anno si impegna ad organizzare il carnevale denominato il Pievarinello. Aspettiamo grandi e piccini per un pomeriggio di divertimento". Il secondo evento è rappresentato dalla "Festa di Carnevale" che si svolge a Borsigliana di Piazza al Serchio in alta Garfagnana, con inizio alle 14.30, sul sagrato della chiesa parrocchiale. Un pomeriggio di divertimento soprattutto per i giovanissimi con giochi di oggi e con quelli tradizionali di un tempo, insieme all’immancabile pentolaccia. Insieme ai giochi, si potranno gustare gli squisiti bomboloni preparati dalle volontarie e volontari di Civitas Borsigliana Odv, che nell’occasione ha promosso anche la giornata del tesseramento per l’anno 2025. Questo evento rappresenta anche un momento di socialità fra gli abitanti del paese e di quelli limitrofi che intervengono numerosi.

Dino Magistrelli