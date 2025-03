Carnevale di Porcari e Marlia

Il divertimento continua. Con i recuperi i due carnevali più importanti della Piana, quelli di Porcari e di Marlia, proseguono le sfilate anche se sarebbe già scattata la quaresima. A Porcari di solito la fine delle sfilate dei carri allegorici era fissata per la domenica antecedente le Ceneri. Infatti, in fase di definizione del calendario, le uscite erano originariamente programmate per il 2-29-16-23 febbraio. Poi c’è stata la novità del 4 marzo, martedì grasso. Ci saranno altre due domeniche di maschere e coriandoli: domenica prossima 9 marzo e domenica 16 quando avrà luogo l’attesissima estrazione della lotteria (c’è ancora tempo per acquistare i tagliandi) che mette in palio premi allettanti, come una vettura.

Ci sono state due domeniche in cui la cartapesta è rimasta negli hangar: il 2 febbraio, in segno di rispetto per lutto, per la scomparsa di Edilio Stefani. Il 9 invece fu il maltempo a diventare protagonista. L’associazione happy Porcari, i volontari e tutti gli organizzatori hanno allora deciso per i due recuperi e per la splendida serata di martedì grasso, con il tema ’Pirati dei Caraibi’ che ha accontentato grandi e piccini. Anche a Marlia carri in mostra domenica 9 marzo, per il recupero del 9 febbraio. Ma.Ste.