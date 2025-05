Carl Brave battezza Openstage a Lucca

Dal palco del Concertone del Primo Maggio a Roma a quello della Mura di Lucca. Il rapper romano Carl Brave sarà l’ospite speciale dell’iniziativa in programma oggi pomeriggio (ore 17,30) sul piazzale del Caffè delle Mura e promossa dall’amministrazione lucchese per il lancio dell’accordo con ”Openstage“.

Si tratta dello sbarco dei servizi offerti dalla piattaforma innovativa che promuove la cultura, la creatività giovanile e il talento emergente attraverso l’attivazione di postazioni dedicate alla musica e all’arte di strada.

In pratica, d’ora in avanti gli artisti di strada – che a Lucca sono un presenza costante e anche ben apprezzata – avranno a disposizione modalità semplificate e innovative per le loro esibizione.

All’autore di successi come “Perfect“ – eseguita proprio l’altro ieri dal palco di piazza San Giovanni a Roma in duetto con Sarah Toscano (nella foto); come in duetto con Noemi ha suonato “Macumba“ – avrà il compito di battezzare lo sbarco a Lucca di “Openstage“.

Città che si unisce alle oltre 30 città, tra cui Milano, Verona, Roma e fino a Jerez de la Frontera e Lisbona, dove il servizio è attivo.

Le nuove postazioni Openstage saranno collocate in punti strategici del centro storico, offrendo ad artisti locali e non la possibilità di prenotare la propria esibizione tramite app o web app in modo semplice, sicuro e regolare.

Sarà così possibile animare le piazze con performance libere, dando spazio alla musica e all’arte in tutte le sue forme, nel pieno rispetto delle regole e del contesto urbano.

Per esibirsi sarà sufficiente a partire dalle prossime settimane scaricare l’app (theopenstage.it) o accedere alla web app (Web.theopenstage.it), registrarsi e scegliere il luogo e l’orario preferito.