Careggine set di un film commedia. In arrivo una produzione lituana

Dopo la BBC attiva nel borgo di Fornovolasco, a Fabbriche di Vergemoli, la Rai a Castiglione di Garfagnana e nel capoluogo Castelnuovo – solo le ultime località della Valle apparse in produzioni televisive e cinematografiche – , un nuovo set naturale si prepara ad essere sotto i riflettori nazionali e internazionali come soggetto privilegiato di una produzione cinematografica d’eccezione; la lituana “Aistis Mickevicius Indipendent Film Producer“. In questo caso si tratta del comune di Careggine e di alcuni punti salienti e particolarmente attrattivi, sia dal punto di vista ambientale sia strutturale, del suo territorio.

"Inutile dire che, come amministrazione, siamo molto soddisfatti della scelta che consideriamo un plauso all’indiscutibile bellezza della nostra terra - commenta la prima cittadina di Careggine, Lucia Rossi - . Siamo nel cuore del Parco delle Alpi Apuane, circondati da visioni capogiro, con zone boschive molto curate e frazioni dove si aprono scenari fiabeschi, come la nostra Isola Santa che, tra l’altro, dovrebbe essere proprio una delle aree interessate dalle riprese del film. Da parte nostra, dopo la richiesta e i primi contatti, abbiamo approvato una delibera di giunta in merito, che prevede il patrocinio del Comune a Ruta Papartyte, in qualità di collaboratrice della produzione cinematografica lituana “Aistis Mickevicius Indipendent Film Producer“. A breve, seguirà un incontro tra le parti che si terrà nel palazzo comunale di Careggine, dove con i responsabili della produzione stabiliremo dettagli e modalità di intervento e ci confronteremo sulle necessità reali degli artisti in arrivo e su come potremmo renderci utili per favorire la migliore rappresentazione possibile del territorio locale e della Garfagnana. Possiamo dire, intanto, che le riprese per la realizzazione del film “Legendary- Legends. Felicita“ saranno effettuate dal 20 di maggio al 5 giugno prossimo".

Ancora difficile, dunque, stabilire se saranno utilizzate delle comparse locali e quali zone effettive saranno fermate dagli obiettivi dei cineasti lituani, né tantomeno chi saranno gli attori protagonisti del film. Nonostante questa riservatezza, però, qualche notizia filtra comunque e, con la certezza che alcuni attori saranno italiani, trapela anche qualche dettaglio sulla trama. Sarà un film commedia, divertente e frizzante, che si baserà sulla narrazione che vedrà due musicisti in viaggio per raggiungere il Festival di Sanremo. Percorso sbagliato e una serie di avventure, li porteranno all’interno di un teatro dove si stanno svolgendo delle scene di un evento. Qui, arriverà la consapevolezza dell’errore compiuto e di non essere arrivati a Sanremo per il Festival, bensì da tutt’altra parte.

Fiorella Corti