Carabinieri di Castelnuovo. In pensione Stefano Pioli

Una perdita importante per la Compagnia carabinieri di Castelnuovo. Il pensionamento dell’appuntato scelto Stefano Pioli che, raggiunto il previsto limite d’età, si è accomiatato dal servizio attivo. Garfagnino e residente nel comune di Castiglione di Garfagnana, aveva varcato per la prima volta la soglia di una caserma nel 1986 quando si arruolò nell’Arma da Carabiniere Ausiliario, venendo destinato per il servizio di leva alla Stazione di Calcinaia.

Da qui la vocazione per l’Arma e la scelta di proseguire la carriera militare con la rafferma ed il successivo trasferimento alla Stazione di Ortonovo nello spezzino e successivamente a quella di Sarzana.

Nel 1997 il rientro nei luoghi d’origine, alla Stazione Carabinieri di Castelnuovo e dal 2019 impiegato quale operatore di centrale e coordinatore del pronto intervento. Un servizio impeccabile e senza mai una sbavatura, soprattutto nell’ultimo e delicato incarico di coordinatore dei servizi esterni.

Ha svolto con precisione e meticolosità il suo lavoro, anche in situazioni critiche. Sempre preciso ed apprezzato dalla popolazione e dai colleghi che, nel giorno del suo commiato, hanno voluto porgergli affettuosi e sinceri auguri per i suoi prossimi progetti di vita.