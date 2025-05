Petizione sulla viabilità: "Michelini ci risponda"

Raccolta firme per il ponte Fornoli-Piano della Rocca: il sindaco Michelini non risponde, i promotori si rivolgono a Provincia e Regione direttamente. "Sono passati venti venti giorni da quando i promotori della raccolta di firme, nata per chiedere una viabilità alternativa sicura, - si legge in una nota del comitato cittadino - hanno incontrato le amministrazioni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano. Nonostante entrambi i sindaci si fossero dichiarati favorevoli alla sottoscrizione, al momento solo Patrizio Andreuccetti ha firmato la petizione e ha rilasciato dichiarazioni pubbliche a sostegno dell’iniziativa".

"Ci aspettavamo – affermano ancora i promotori – una presa di posizione anche dal parte del sindaco Paolo Michelini così come aveva garantito, alla presenza nostra e del consigliere Priori. Abbiamo più volte sollecitato l’amministrazione comunale in queste tre settimane ma, nonostante questo, il primo cittadino ha continuato a non esporsi. Il 29 aprile – proseguono – speravamo che tra le comunicazioni alla fine del consiglio comunale sarebbe stata spesa qualche parola sulle 1500 firme ma siamo rimasti ancora una volta delusi".

"La petizione, che chiedeva anche la progettazione di un ponte tra Fornoli e Piano della Rocca, - aggiunge la nota - ha raccolto veramente un sostegno trasversale tra la popolazione, raggiungendo oltre 1500 adesioni. A firmare sono stati cittadini, commercianti, titolari di attività produttive e ricettive, industrie che meritano di capire cosa pensi e che intenda fare il loro sindaco. Noi personalmente speravamo che l’amministrazione si facesse promotrice di questa istanza proveniente dal territorio, rivolgendosi agli enti superiori per reperire innanzitutto i finanziamenti necessari; arrivati a questo punto – concludono – consegneremo noi stessi al presidente della Provincia Marcello Pierucci, all’assessore regionale Stefano Baccelli e al direttore responsabile di Anas Ing. Stefano Liani quanto raccolto".

Marco Nicoli