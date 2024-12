“Capodanno, festa fuffa. Nessuna diretta radio e spesi oltre 50mila euro“

Piovono le prime polemiche per il nuovo format della festa di Capodanno che però mantiene la sua location in piazza Santa Maria. “Doveva essere una festa indimenticabile trasmessa in diretta su Radio Italia e invece è solo una delle tante mistificazioni della realtà dell’amministrazione Pardini e del magico duo Mia Pisano (assessore alla cultura) e Remo Santini (assessore al turismo), che, ancora una volta, non paghi del flop della fantomatica riapertura del Caffè Di Simo, prendono in giro la città, spendendo soldi pubblici per l’ennesimo evento costosissimo che non avrà ricadute sulla comunità, neanche in termini di promozione”. A dirlo sono la segreteria comunale e il gruppo consiliare del Partito Democratico. “Ci uniamo alle sollevazioni fatte da Pierluigi Stefani e Lista Civile - spiegano - per ribadire che ancora una volta siamo davanti a una presa in giro abbastanza colossale. Il famoso concerto di fine anno di Radio Italia in piazza Santa Maria costerà ai lucchesi circa 53mila euro. Ma non ci saranno nomi di rilievo, dj di fama o artisti di fama, almeno, nazionale, né dirette su tutto il Belpaese“.