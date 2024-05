"Capannori: Bando agevolazioni tariffarie 2025 per fasce deboli, requisiti e scadenza"

Pubblicato a Capannori il bando relativo alle agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche dell’anno 2025 rivolte alle fasce più deboli della popolazione come pensionati, famiglie numerose o con persone con disabilità, famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati, chi ha perso il lavoro, è in cassa integrazione o in mobilità. Le agevolazioni tariffarie per pensionati, famiglie numerose e persone con disabilità saranno parametrate a diverse condizioni, in primis il numero dei componenti il nucleo familiare e l’Isee.

I contributi sono destinati a sostenere i cittadini nel pagamento delle utenze domestiche come, spazzatura, acquedotto, fognature sostenute nel 2025. Le agevolazioni tariffarie per famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati si riferiscono invece al solo servizio di raccolta rifiuti "base" e prevedono l’esenzione per i nuclei familiari con Isee inferiore a 9.893,16 euro e la riduzione del 40% per chi ha un Isee compreso tra 9.893,17 e 14.200 euro. Le misure anticrisi sono rivolte alle famiglie in cui almeno un componente familiare sia disoccupato da oltre un mese e iscritto al Centro per l’impiego, in mobilità, in Naspi, in CIG straordinaria o in deroga o analogo ammortizzatore sociale.

Le agevolazioni per un periodo di tre mesi prevedono il rimborso del pagamento del servizio Ascit base (già pagato e riferito all’anno in corso), il rimborso delle rette e dei buoni pasto dell’asilo nido riferito all’anno in corso, il rimborso dei servizi scolastici di mensa e trasporto scolastico sempre riferiti all’anno in corso. I requisiti richiesti sono un reddito familiare imponibile Irpef lordo per l’anno in corso inferiore a 27.800 euro e prima iscrizione al Centro per l’impiego non superiore a 3 anni. Le domande devono essere presentate entro le 23.59 del 31 luglio. Info Ufficio Promozione Sociale tel. 0583428437; [email protected].

Ma. Ste.