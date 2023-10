L’amministrazione comunale di Capannori in occasione di ‘Lucca Comics & Games’, dal 1° novembre al 5 novembre ha istituito un servizio di trasporto pubblico gratuito per raggiungere Lucca nei giorni festivi di mercoledì 1° e domenica 5 potenziando la navetta n.6 che fa capolinea in piazza Aldo Moro. Il servizio sarà attivo dalle ore 8.56 alle ore 20.26 ogni mezz’ora.