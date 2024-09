Caos Rsa e rischio dimissioni dei lavoratori. Minniti: “Abbiamo a cuore la continuità“

Un terremoto in atto nelle Rsa comunali Pia Casa in via Santa Chiara e di Monte San Quirico, dove i 140 dipendenti della Coop Proges minacciano le dimissioni di massa se il Comune non saprà dare certezze in merito alla proroga del contratto. Il primo ottobre le parti sociali si incontreranno con i referenti del Comune che tenteranno di sanare lo strappo. “In merito alle residenze sanitarie assistenziali del Comune di Lucca – così l’assessore al sociale Giovanni Minniti –, stiamo lavorando e mettendo a punto un percorso chiaro da seguire che presenteremo nelle sue linee generali ai sindacati in una riunione convocata per il prossimo martedì 1 ottobre. Vogliamo rassicurare tutti: innanzitutto gli ospiti delle due strutture, le loro famiglie e i lavoratori: il Comune di Lucca ha come priorità la continuità e qualità del servizio e la tutela di tutti i posti di lavoro. Abbiamo ereditato una situazione problematica trascurata da molti anni e abbiamo approfondito tutte le possibilità per garantire le soluzioni migliori nel contesto attuale, con prospettive di sviluppo verso strutture rinnovate che, come detto, non sacrificheranno nessuno degli aspetti più delicati della questione“.