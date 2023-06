Canzone d’autore con “Animando“ Al Real Collegio serate non solo jazz

Animando fin dalla nascita ha affiancato l’interesse per la musica classica e operistica alla riproduzione dal vivo di altre forme musicali, divenute egemoni nell’ultimo secolo, come il jazz, la musica da film e la stessa musica leggera che, pur dominata da inquinamento commerciale, al suo interno ingloba anche una produzione artistica che chiamiamo “Canzone d’autore”. Animando ha così recuperato negli anni la canzone napoletana storica, De André, Tenco, la scuola genovese di Bindi e Lauzi, Pino Daniele, Enzo Jannacci, per dirne solo alcuni. E nella primavera del 2022, in collaborazione col Teatro del Giglio, ha dato una forma a questa attività, facendo nascere la Rassegna della Canzone d’autore.

Ecco che nella imminente stagione estiva all’interno del Real CollegioEstate Animando propone tre serate speciali che costituiscono la seconda edizione della Rassegna lucchese: stasera alle 21.15 (la sera del Solstizio d’estate), ascolteremo - dal vivo e con arrangiamenti nuovi - alcune immortali Canzoni fra le due guerre, con un gruppo fiorentino Less jazz quartet che già si è esibito a Lucca riscuotendo un grande successo: swing, allegria, melodramma, cinema e autori come Bixio e D’Anzi rinasceranno a nuova vita. Secodo appuntamento il 30 giugno alle 21.15, quando un nutrito gruppo di musicisti toscani, guidati dalla calda voce di Nicola Pucci, attore e cantante, ripercorrerà la magnifica produzione di Domenico Modugno, primo cantautore italiano di successo internazionale fra gli anni 50 e 60, a cui si affiancheranno i cammei d’epoca di Fred Buscaglione e Bruno Martino.

Inoltre iI 15 luglio sempre alle 21.15, il Marco Cattani Group e la cantante Jazz Michela Lombardi, frugando nella nostra memoria collettiva, ci faranno rivivere l’assoluta bellezza delle canzoni di Lucio Battisti, dando una veste nuova ad emozioni invariate. Ogni concerto – per chi è interessato - sarà preceduto alle 20 da un Aperitivo musicale Ginger Classics, condotto da Stefano Teani (direttore artistico di Animando) e Andrea Benedetti: un incontro con gli artisti, curiosità, videoproiezioni, ascolti attinenti ai temi della serata. I primi due concerti si svolgono nella Sala del Teatro, il terzo nel Chiostro di S. Caterina, sempre al Real Collegio, che ha generosamente data ospitalità all’evento inserendolo nella Manifestazione “Real Collegio Estate”. Biglietteria on line su Oooh.events (abbonamento alle tre serate a costi ridotti).