Cantiere da settembre al Foro Boario. Via il tetto in amianto, ambienti climatizzati

Nella giunta comunale di ieri è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la bonifica del manto di copertura, l’adeguamento alla normativa per la prevenzione di incendi e per l’efficientamento energetico dell’edificio principale del Foro Boario. La spesa prevista è di 570mila euro a totalmente a carico del Comune di Lucca. L’intervento è suddiviso in tre lotti: il primo sarà concentrato sulla copertura dove verrà smontato in sicurezza e smaltito a norma di legge il manto di copertura in cemento-amianto. Sarà quindi posta in opera la nuova copertura e la nuova controsoffittatura, realizzati rafforzamenti di alcune pareti e pilastri, ritinteggiate le facciate e predisposti gli spazi per gli impianti fotovoltaico e delle pompe di calore. Nel secondo lotto di lavori è prevista la dismissione dell’impianto termico e di climatizzazione esistente e la realizzazione di un nuovo impianto a pompa di calore. Nel terzo lotto è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 23.52 kilowatt di picco destinato a operare in parallelo alla rete elettrica di distribuzione del gestore di rete locale. I lavori partiranno a settembre per concludersi nei primi mesi del 2025.