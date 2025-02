Cantiere chiuso a Rapaio. Grazie al contributo della Regione

Lavori conclusi in località Rapaio. Nelle scorse settimane, infatti, era stato avviato il cantiere per mettere in sicurezza un versante in frana: un intervento sollecitato dai cittadini e reso possibile dal Piano per lo sviluppo rurale della Regione Toscana che ha messo a disposizione 50 mila euro. "Siamo intervenuti a Rapaio – commentano il sindaco Patrizio Andreuccetti e l’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Profetti – per rispondere alle esigenze dei cittadini e per prevenire danni più importanti. In questo caso abbiamo sfruttato il Piano di sviluppo rurale della Regione Toscana: un fondo importante che abbiamo potuto intercettare grazie ad una progettualità efficace e alla capacità di attirare fondi e finanziamenti da altri enti". Nel dettaglio, sono state costruite due palificate sovrapposte con relative palizzate per rendere il versante più sicuro e stabile.

M.N.