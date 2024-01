Canti e musiche di Natale nella chiesa di Gorfigliano

Si è tenuta nella chiesa parrocchiale dei santi Giusto e Clemente di Gorfigliano la VII edizione del concerto di canti e musiche natalizi, con protagonisti Peter Coppo, Angelica Casotti, Maura Furia, Rachele Bertei e la giovane violinista Sofia Piagentini. Inoltre Sofia Piagentini ha eseguito al violino l’Ave Maria di Gounod e l’Ave Maria di Schubert con l’accompagnamento alla chitarra classica di Peter Coppo. Rachele Bertei ha cantato in stile lirico il canto Natalizio “Oh Holy Night“ (O Notte Santa) e, insieme alla mamma Maura Furia, ha proposto “Che Natale sei“ di Giorgio Panariello accompagnandosi al pianoforte. Come omaggio poi alle tradizioni del paese di Gorfigliano e al suo poeta e scrittore Luigi Casotti “dal Bozzo“, sono state eseguite da Angelica Casotti, Maura Furia e dallo storico maggiante di Piazza al Serchio Ferdinando “Nando“ Mori alcune ottave, tratte dalla “Sacra Rappresentazione della Natività e della Strage degli Innocenti“, messa in scena dalla compagnia di Gorfigliano negli anni ‘80. Il concerto si è concluso con alcune canzoni composte dallo stesso Peter Coppo su testi di Luigi Casotti dal Bozzo e con la famosa colonna sonora “Smile“ tratta dal film “La vita è bella“, cantata da Rachele Bertei.

Dino Magistrelli