A Barga il Campus nazionale dei Licei Classici. Si terrà dal 2 al 6 gennaio 2025 quando nella cittadina, ed in particolare come quartier generale al teatro dei Differenti, si ritroveranno ragazzi e ragazze dai 13 ai 20 anni, non solo di Licei, ma anche di Conservatori, Scuole di Musica ed Accademie; obiettivo, trascorrere un intenso periodo di vacanza-studio insieme ad altri coetanei con i quali condividere l’amore per la musica e la possibilità di cimentarsi nella coinvolgente esperienza del suonare insieme. Si tratta dell’edizione invernale del campus, l’ottava edizione di una manifestazione unica nel suo genere che rappresenta il più importante progetto di residenza artistica in Italia dedicato a giovani studenti musicisti che frequentano Licei Musicali di ogni regione.

Durante il Campus si costituirà un’orchestra, impegnata nella preparazione e nello studio di una partitura pensata e composta appositamente per l’organico che si verrà a formare e che sarà eseguita nello spettacolo finale. Quest’anno il concerto, prologo del progetto dedicato alle musiche di John Williams, che avrà il suo epilogo con l’edizione estiva del Campus, si svolgerà nel Teatro dei Differenti di Barga alle ore 18 del 6 gennaio.

L’Orchestra del Campus Nazionale dei Licei Musicali sarà diretta da Marco Papeschi, direttore anche di Legamidarte, associazione fiorentina, organizzatrice della manifestazione. L’idea del Mini Campus nasce dal desiderio dei giovani di non attendere un anno, da un’estate all’altra, per incontrarsi nuovamente, mentre per chi non ha mai partecipato è l’occasione per "assaggiare" un’esperienza estremamente coinvolgente, che si manifesterà nella sua completezza in occasione del Campus estivo. Legamidarte non opera selezioni nell’accoglienza dei giovani partecipanti, ma consiglia di iscriversi il prima possibile senza attendere il termine delle iscrizioni fissato al 15 dicembre per evitare l’esaurimento dei posti disponibili, fissato a cinquantadue.

Durante il Mini Campus si possono anche maturare ore utili per l’attività di PCTO (Percorsi per le Competenze orizzontali e l’Orientamento). Per Barga anche un’importante opportunità a livello turistico, con la presenza, in un periodo solitamente meno frequentato dal turismo, di decine e decine di ragazzi ed accompagnatori. Per questo motivo, come fanno sapere gli organizzatori, per il Minicampus a Barga è stato riscontrato largo entusiasmo per l’accoglienza da parte dell’amministrazione comunale, che ha concesso prontamente il patrocinio e si è adoperata per risolvere le questioni logistiche legate al suo svolgimento.