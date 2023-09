Campo Sportivo Altopascio: Nuova Illuminazione per Risparmio Energetico

Efficientamento con sostituzione dei proiettori dei fari di illuminazione del campo sportivo di Badia Pozzeveri. Ecco quanto sarà realizzato nell’impianto della frazione altopascese, fondamentale per lo svolgimento dell’attività giovanile della società del Tau calcio. Come si evince dalal determinazione numero 580 del 5 settembre 2023 alla’lbo pretorio on line, è stata predisposta l’aggiudicazione definitiva, ad una ditta di Chiesina Uzzanese che ha già svolto diversi interventi per il Comune. Un’opera che consentirà di ottenere un cospicuo risparmio energetico per gli edifici e gli immobili di proprietà del Municpio di piazza Vittorio Emanuele. L’importo dei lavori è di circa 90 mila euro e il finanziamento arriverà attraverso il PNRR. Con decreto del Ministero dell’Interno del 2020, il cosiddetto "Decreto Crescita 2021" sono stati assegnati ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, di ammontare stabilito in base alla popolazione residente alla data del primo gennaio 2018. Nello specifico, per il Comune di Altopascio, il contributo della somma di 90.000 euro a condizione che l’esecuzione dei lavori avvenga entro il 15 settembre di ogni anno.

I lavori sono finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU – Risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica. Prossimamente è prevista la gara per la gestione dei servizi cimiteriali fino al 30 giugno 2026, con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa.

Ma.Ste.