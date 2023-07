Campo Estivo Interregionale a Villa Collemandina, Intervento del Cardinale Zuppi

Termina oggi a Corfino, in Comune di Villa Collemandina, nel salone del Panoramico, il campo estivo interregionale sul tema "Vocazione e impegno sociale", che per tre giorni ha visto impegnati i delegati del Movimento lavoratori di Azione Cattolica (Mlac), in collaborazione con l’ Arcidiocesi di Lucca. Stamattina, alle 9, si terrà un laboratorio di progettazione a cura dell’equipe nazionale Mlac, in collaborazione con i progetti vincitori del bando 2023,con la presentazione del bando Idee in movimento 2024. Alle 15 la celebrazione della Messa e conclusione dei lavori.

Il momento clou è stato ieri mattina, in video conferenza, con l’intervento del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana sul tema "Scelte coraggiose senza opportunismi". Altri momenti importanti la riflessione con padre Angelo, assistente diocesano Mlac, la presentazione delle finalità del campo estivo di Corfino da parte del presidente diocesano di Azione Cattolica di Lucca Gabriele Viviani, la relazione sulla pubblicazione "La politica fatta di idee e principi", che possiamo definire il testamento politico-sociale della indimenticata parlamentare lucchese Maria Eletta Martini. Infine la tavola rotonda con l’arcivescovo Paolo Giulietti, i sindaci Andrea Tagliasacchi, Enzo Cacioli e il sindacalista Gaetano Quadrelli.

Dino Magistrelli