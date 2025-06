Paganico, la festa di S.Maria Assunta

Torna a Paganico, frazione di Capannori, la festa di S. Maria Assunta, patrona del paese, che si svolgerà venerdì 15 agosto. Le celebrazioni per tradizione, vengono effettuate ogni tre anni. L’iniziativa è inserita all’interno della settimana di festeggiamenti per S. Maria Assunta, con le Sante Messe, la processione solenne.

Ovviamente sarà tutta la settimana di manifestazioni e di iniziative, con l’organizzazione di spettacoli, cene, in sinergia con la parrocchia. Il Comune di Capannori ha stabilito di concedere il patrocinio con la delibera numero 158 dei giorni scorsi. Una tradizione religiosa antica molto sentita dai residenti nella frazione. Sempre a Paganico, a breve, nei giorni 27-28-29 giugno, 4-5-6-11-12-13 luglio (per tre week end, venerdì, sabato, domenica), in collaborazione con i Fratres locali, scatterà l’edizione numero 31 della sagra del cosiddetto tagliarino o taglierino che dir si voglia, una pasta tipica della tradizione povera, dato che veniva preparata comunemente con gli scarti della lavorazione delle paste ripiene. Si presta a molti condimenti, ma la ricetta tipica della zona è con i fagioli. Oltre a questo, il menu ovviamente prevede altre specialità della cucina lucchese. Gli stand gastronomici resteranno aperti tutte le sere per cena. Durante la sagra, oltre che a bere e mangiare, si potrà anche ballare, grazie alla musica delle orchestre locali.

La comunità è stata sconvolta pochi giorni fa, dalla scomparsa di Valentina Tolomei, la ragazza di 17 anni coinvolta in un drammatico incidente stradale. Sabato scorso i funerali. Per proseguire con le iniziative sul territorio, il 22 giugno si svolgerà la 25^ edizione della "passeggiata nel verde" a Colognora.

Ma.Ste.