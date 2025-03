Campioni di matematica. I Giochi del Mediterraneo ospitati da Scuole Bilingue

La sfida che spaventa di più, quella di matematica, ha colto ferratissimi gli studenti lucchesi che sabato scorso si sono misurati appunti con la Finale di Area dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2025. Punto di convergenza per tutti la sede di San Concordio delle Scuole Bilingue del Gruppo Esedra Leading Education. L’evento arrivato alla XV edizione, promosso dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica (Aipm), è stato un grande successo e ha coinvolto studenti provenienti da diverse scuole del territorio regionale, offrendo loro un’importante occasione di confronto e crescita nel campo della matematica.

I partecipanti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, suddivisi in categorie in base alla classe, si sono presentati alle 8.30 per la convocazione ufficiale e si sono messi alla prova con un connubio di domande logiche poi valutate sia in base alle risposte che alla velocità di completamento della prova. Al termine della competizione, si sono svolte le correzioni delle prove e, successivamente, la cerimonia di premiazione nella palestra della scuola. La mattinata si è svolta nel migliore dei modi, con grande entusiasmo da parte di studenti, insegnanti e famiglie.

La premiazione ha visto una partecipazione numerosa ed emozionata, trasformandosi in un vero e proprio spettacolo che ha reso l’evento ancora più speciale. Il coinvolgimento e l’energia dei presenti hanno contribuito a rendere questa edizione dei Giochi Matematici un momento indimenticabile di celebrazione del talento matematico. Una vera e propria festa che ha emozionato, coinvolto e anche divertito i giovani che si erano preparati per la “grande prova“.

“I Giochi Matematici del Mediterraneo rappresentano un’iniziativa di grande valore educativo, mirata a stimolare la passione per la matematica tra i giovani e a promuovere il problem solving e il pensiero logico attraverso un approccio ludico e coinvolgente. È stato un onore per noi – commentano i vertici del Gruppo Esedra Leading Education – ospitare questa bellissima manifestazione, contribuendo alla diffusione della cultura matematica e offrendo ai ragazzi un’opportunità di crescita e confronto“. Opportunità che molte scuole della provincia non si sono fatte sfuggire.

Tra i migliori risultati quello di Filippo Bianchi dell’Ic Camigliano che è salito sul podio grazie a un’ottima prova che gli ha fatto mettere in cassaforte 48 punti e conquistare un bellissimo “bronzo“. Buono anche l’esito di Lorenzo Landini, anche lui dell’Istituto Comprensivo di Camigliano, giunto quinto, e Jacopo Martini, stesso istituto, arrivato undicesimo.

Nella sua categoria ottimo risultato di Riccardo Gabriele Bertocchini, decimo. Marika D’Olivo si è classificata quattordicesima. Importante piazzamento per le Scuole Bilingue che con Atai Halperin ha afferrato un ottimo quinto piazzamento. Elisa Prenga dell’Ic Camigliano si è piazzata tredicesima, Sofia Dadi diciassettesima. Delle Scuole Bilingue che hanno ospitato il maxi evento si sono distinti anche Claudio Roggi e Lucrezia Balsamo. Campioni con i numeri e non solo.

Laura Sartini