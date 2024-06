Campionato: Lucchese, iscrizione al fotofinish

Iscrizione al fotofinish! Contrariamente a quanto era stato dichiarato da un dirigente qualche settimana fa, la Lucchese ha aspettato l’ultimo giorno, o meglio, le ultime ore a sua disposizione per presentare la domanda di ammissione al prossimo campionato di serie C. Alle 17.26 di ieri pomeriggio l’addetto stampa Nico Venturi ha inviato questo comunicato: "La Lucchese rende noto di aver depositato nella giornata di oggi, martedì 4 giugno, la richiesta di iscrizione al campionato di serie C per la stagione 2024-2025, ottemperando sia al pagamento della quota associativa e partecipativa, sia al deposito della fideiussione".

Dunque è bene tutto ciò che finisce bene? Certamente che sì, però ha suscitato un po’di stupore ed anche apprensione tra i tifosi, il fatto che la Lucchese abbia aspettato l’ultimo giorno per mettersi in regola. Nel giro di una settimana tutte le domande di iscrizione al campionato passeranno sotto la lente di ingrandimento della Co.Vi.Soc. e solo dopo l’esame si saprà con esattezza quali squadre sono state ammesse e quali no. Prepariamoci a qualche clamorosa sorpresa. Passiamo ad altro. Su alcuni siti che seguono le vicende del Catania calcio, viene dato in dirittura d’arrivo, a Lucca, Antonello Laneri in qualità di direttore sportivo o di semplice consulente di mercato del presidente Bugarella.

La differenza tra i due ruoli non è ovviamente marginale, ma è dettata esclusivamente dal fatto che Laneri ha ancora un anno di contratto con il club etneo e che potrà essere "libero" solo dopo che avrà fatto la rescissione oppure che abbia raggiunto un accordo economico a chiusura del rapporto. Gli stessi siti confermano l’interesse della Lucchese per alcuni giocatori del Catania, come Ladinetti e Peralta, ma a quanto pare i due… viaggiano a cifre altissime per la categoria, per cui è più probabile che il neo d.g. Faggiano proponga ai rossoneri altri giocatori di rientro dai prestiti in altre squadre di serie C e che hanno ingaggi in linea con quelli della Lucchese.

Ma per quello che riguarda il direttore sportivo, siamo sempre nel campo dei "si dice", perché fino a ieri la società non aveva emesso alcun comunicato. Nessuna nuova, infine, per quanto riguarda i rinnovi di quei giocatori, come Tumbarello, Rizzo Pinna e Benassai, che avevano il contratto in scadenza.

Tutto lascia pensare che nessuno dei tre vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione. Lasciamo per un attimo le vicende di casa nostra per vedere quello che si muove in giro. Il Trento ha comunicato che, alla scadenza del contratto, fissata per il 30 giugno, non proseguirà il rapporto di lavoro con l’allenatore Francesco Baldini.

Situazione diversa al Carpi che ha allungato il rapporto con l’allenatore Cristian Serpini fino al prossimo 30 giugno 2026. Non solo il rinnovo del diesse Colombino in casa Torres: il progetto tecnico proseguirà per due anni anche con Alfonso Greco.

Emiliano Pellegrini