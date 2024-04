Campagna anti-tumori. Il Rotary a fianco dell’Asl. Testimonial d’eccezione sarà Cristiano Militello

Parte la campagna del programma gratuito di screening del tumore del colon del retto di Asl Toscana nord ovest realizzata con il sostegno del Comune di Lucca, Rotary Club Lucca, Foto Alcide Lucca e con un testimonial d’eccezione Cristiano Militello di Striscia la Notizia e Radio 101 che ha prestato il suo volto notissimo per diffondere un’iniziativa di prevenzione essenziale per prevenire o scoprire in tempo questa patologia pericolosa.

Il manifesto vede proprio il volto del popolare comico toscano con lo slogan “ Dammi retta, ritira la provetta” sarà distribuito sul territorio nei prossimi giorni ed è stato presentato dal presidente e vice presidente del Rotary Club Lucca, rispettivamente Giuseppe Lunardini e Vittorio Armani, dal sindaco di Lucca Mario Pardini, dal direttore dell’Endoscopia di Lucca e referente clinico per l’area vasta dello screening del colon retto Giovanni Finucci, insieme al direttore dell’ospedale San Luca, Spartaco Mencaroni, alla direttrice degli Screening Asl Lidia Di Stefano e al coordinatore di Endoscopia per la nord ovest Raffaele Manta. Presenti anche i consiglieri comunali Alessandro Di Vito e Lia Stefani e Alessandro Tosi (Foto Alcide). Per aderire al programma, chiedere informazioni e prenotare l’esame è possibile chiamare il numero 0583 498004 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Lo screening del colon-retto incontra maggiori difficoltà nell’adesione in Toscana e anche a Lucca non fa eccezione a questa tendenza. Ma si tratta di un esame “salvavita“, importantissimo e i dati dimostrano che il percorso funziona: dopo l’avvio dello screening, si è registrata una significativa diminuzione dei nuovi casi, con un effetto protettivo per chi si sottopone al controllo, che si ripercuote anche nelle fasce di età successive. La nuova campagna di comunicazione assolve alla necessità di rendere sempre più incisiva e diffusa la conoscenza di questa opportunità fra la popolazione adulta per prevenire una delle patologie tumorali più frequenti e pericolose.